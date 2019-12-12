2019-12-12T15:09:09+03:00
Общество

В шоу с многомиллионной аудиторией телеведущего Дмитрия Губерниева заставили оскорбить Воронеж

Известный спортивный комментатор написал в соцсетях, что наш город «вонючий»
Олег ИВАНОВ
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Тот самый моментТот самый моментФото: принтскрин видео.
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В новом выпуске YouTube-шоу Comment Out российского телеведущего Дмитрия Губерниева заставили написать в соцсетях оскорбительное сообщение о Воронеже. Программа вышла 12 декабря и уже набрала несколько десятков тысяч просмотров. Обычно же аудитория выпуска составляет несколько миллионов.

По правилам передачи участник вытягивает карточку и должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в instagram какой-либо звезде. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – выполняет наказание.

Так, Дмитрию Губерниеву нужно было написать коллеге Екатерине Стриженовой под постом в соцсетях следующий текст: «Я очень рад, что на восстановление Венеции россияне пожертвовали 1 миллион евро почти за сутки. Потому что туда мы поедем, а в вонючий Воронеж пусть гоняют бюджетники».

Понятно, что авторы видео подобными высказываниями провоцируют известных людей - оставим текст сообщения на их совести. Однако вызывает вопросы именно новый образ Воронежа. По случайности ли его назвали «вонючим» или это связано с известным скандалом?

Напомним, прокуратура области после совместной проверки со специалистами Роспотребнадзора даже возбудила по поводу ситуации с неприятным запахом уголовное дело. В воздухе тогда наконец-то заметили превышение содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. Заместитель председателя регионального правительства Сергей Честикин пообещал, что в декабре вонь может уменьшиться.

Со словами «все сразу поймут, что это шутка» Дмитрий Губерниев написал комментарий. Если бы он отказался, то его ждало бы наказание «Жареная курица лапой». Его соперник, то есть актриса Александра Бортич, должна была бы нанести ему на лицо автозагар при помощи настоящих куриных лапок. Терпеть такое издевательство спортивный комментатор не решился, хотя в предыдущих раундах позволил нанести себе на шею татуировку. Правда, победить в шоу ему так и не удалось - выиграла Александра Бортич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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