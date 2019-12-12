2019-12-12T14:29:04+03:00
Общество

Под Воронежем появился свой Котенок с улицы Лизюкова

Местные жители уже с удовольствием фотографируются с любимым персонажем
Олег ИВАНОВ
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Такой вот дружелюбный котенок!Такой вот дружелюбный котенок!Фото: СОЦСЕТИ
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В поселке Отрадное Воронежской области появился свой памятник Котенку с улицы Лизюкова. Василий стоит на небольшом постаменте и приветливо машет лапкой. Можно сказать, что получилась достаточно удачная копию любимого многими героя. По крайней мере, местные жители с удовольствием фотографируются с ним.

Остается надеяться, что жители Отрадного будут более дружелюбно относиться к этому мультипликационному герою, чем некоторые воронежцы. Ведь памятник Котенку с улицы Лизюкова постоянно подвергся нападению хулиганов. Несмотря на все предосторожности в виде установленных по периметру площадки камер видеонаблюдения и усов, выполненных из стальных тросов! Например, не так давно воронежцы заметили, что на морде Василия вновь недостает одного из шести антивандальных усов.

Напомним, что в этом году яркое граффити по мотивам мультика «Котенок с улицы Лизюкова-2» от студии «Wizart Animation» появилось на бетонном заборе в сквере Никитинский на одноименной улице. Это первый арт-объект с героями воронежской студии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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