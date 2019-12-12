В Воронеже за день оштрафовали более ста автомобилистов за нечитаемые номера

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-12T13:49:31+03:00

Вот такие встречались нарушители Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Некоторые водители специально скрывают их, чтобы им было невозможно выписать штраф

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11 декабря в Воронеже сотрудниками Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия: массово останавливали водителей автомобилей с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

В ходе рейда более ста горожан были привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ - у кого-то номера были просто «замазаны» грязью, кто-то прикрывал их, на других автомобилях были нестандартные номера или установленные с нарушениями государственного стандарта.

- Сотрудниками полиции выявлено два водителя систематически нарушающие Правила дорожного движения, которые управляли автомобилями с иностранными номерами. С данными гражданами проведены разъяснительные беседы и вручены административные материалы. Иностранные граждане пообещали в кротчайшие сроки погасить задолженность и не допускать нарушений ПДД, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU