2019-12-12T13:21:20+03:00
Общество

В Воронеже общественник предложил организовать переход рядом с реконструируемым виадуком на 9 Января

Правда, не факт, что это возможно сделать
Олег ИВАНОВ
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Работы продолжаютсяРаботы продолжаютсяФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Известный в Воронеже общественный деятель Виталий Иванищев обратился к мэру города Вадиму Кстенину с предложением оборудовать переход рядом с закрытым на реконструкцию виадуком на 9 Января. По мнению активиста, больше всего из-за перекрытия страдают именно пешеходы.

- Пешеходный трафик между ост. «ДК Машиностроителей» и ост. «Крымская» и «Виадук» был всегда достаточно велик, так как прямого маршрута с Пешестрелецкой на 9 Января не было, но сейчас он вырос особенно. Люди не желают стоять в пробках на Проспекте Труда и Машиностроителей и пешком идут в сторону центра, по времени это получается даже быстрее. Но проблема в том, что официального перехода через железную дорогу там нет, ближайший официальный путь займет более трех километров, в то время как напрямую менее 200 метров. Но людей это не останавливает, в пиковое время сотни человек переходят пути здесь, - сообщил Виталий Иванищев.

Общественник предложил согласовать с РЖД возможность организации временного пешеходного перехода. По его мнению, нужно организовать деревянные настилы, установить навигационные таблички и предупреждающие знаки.

- Профильным службам главой города дано поручение изучить открытое письмо и доводы автора. К сожалению, не все, что кажется общественности легким, является таковым на практике. Все-таки это железная дорога и территория, примыкающая к стройплощадке. В любом случае, заявитель получит ответ в установленные сроки, - пояснили ситуацию в пресс-службе мэрии.

Напомним, движение по новому мосту на 9 Января планируют открыть к 1 июня. Представитель мэрии обещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели. но они продолжаются до сих пор. О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке. Свое видение ситуации воронежцы также отразили в шуточном ролике, который появился на канале YouTube «Прочие, не те».

ИСТОЧНИК KP.RU

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