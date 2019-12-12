В Воронежском зоопитомнике показали, как взрослеет малютка-лама

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-12T13:05:35+03:00

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В Воронежском зоопитомнике «Червленый яр» 10 декабря отметили месяц со дня рождения детеныша ламы. В честь этого события сотрудники решили сделать небольшой видеоролик, на котором показали взросление малыша.

Детеныш ламы.

На кадрах можно увидеть первый час жизни малютки, когда он еще даже не стоит на лапках. Ко второму часу детеныш уже может ходить. Уже через день лама начинает резвиться в зоопитомнике. А через месяц она становится почти ростом с маму.

- Самка выкармливает детеныша четыре месяца. До года ламы остаются под защитой родителей. А потом уже отправляются во взрослую жизнь. Самцы начинают создавать свое стадо, - рассказали сотрудники «Червленого яра».

ИСТОЧНИК KP.RU