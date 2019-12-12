2019-12-12T13:00:47+03:00
Общество

В Воронеже водитель иномарки припарковался на остановке, закрыв номер «шторкой»

Местные жители говорят, что такой способ оставить свою машину в этом месте – обычное дело [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Маршрутка вынуждена была выезжать с остановки вот так.Маршрутка вынуждена была выезжать с остановки вот так.Фото: Екатерина Милютина
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В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали фото совсем уж хамской парковки на остановке «Проспект Труда» недалеко от дома № 8 на Московском проспекте. Водитель иномарки кинул машину прямо на «змейке» и ушел по своим делам, прикрыв номер автоматической «шторкой».

Жители улицы сообщают, что такой метод парковки в этом месте – в порядке вещей. По их словам, подобные фото можно делать практически каждый день, - водители осознанно грубо нарушают правила. Обращения в управу и в ГИБДД пока не помогают.

В ГИБДД сообщили, что действия водителя подпадают под часть 3.1 ст. 12.19 КоАП «Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств», по которой предусмотрен штраф – тысяча рублей. Но даже эту далеко не великую сумму в этом случае по фото взыскать невозможно – номера не видно.

Единственный вариант – позвонить в городскую дежурную часть ГИБДД (тел. 269-60-79) или в областную (тел. 269-61-02) и попросить, чтобы инспекторы приехали как можно быстрее. По идее, гаишники в этом случае обязаны дождаться прихода водителя и потребовать у него документы. Только так можно его оштрафовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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