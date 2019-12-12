В Воронежской области по шаткой походке вычислили любителя марихуаны

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-12T12:47:01+03:00

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Шаткая походка, одежда небрежно распахнута - мужчина, шедший в таком виде вечером по поселку Таловая, выглядел, мягко говоря, подозрительным. Сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на патрулировании, решили подойти к местному жителю.

- Поведение мужчины дало основания полагать, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы доставили его в отдел полиции, - отметили правоохранители.

Оказалось, что у этого 42-летнего местного жителя в кармане куртки был бумажный сверток. Его изъяли. По результатам исследования, находившееся в нем вещество – марихуана общей массой более 10 граммов, что является крупным размером. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU