В Воронежской области по шаткой походке вычислили любителя марихуаны
Шаткая походка, одежда небрежно распахнута - мужчина, шедший в таком виде вечером по поселку Таловая, выглядел, мягко говоря, подозрительным. Сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на патрулировании, решили подойти к местному жителю.
- Поведение мужчины дало основания полагать, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы доставили его в отдел полиции, - отметили правоохранители.
Оказалось, что у этого 42-летнего местного жителя в кармане куртки был бумажный сверток. Его изъяли. По результатам исследования, находившееся в нем вещество – марихуана общей массой более 10 граммов, что является крупным размером. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU