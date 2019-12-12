2019-12-12T11:42:56+03:00
Происшествия

Мошенники напугали воронежца и оставили его без денег

Мужчину заверили, что его банковскую карту кто-то атакует
Олег ИВАНОВ
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29-летнему жителю Воронежа на днях позвонил «сотрудник банка», он сообщил, что с денежными средствами, хранящимися на карте мужчины, происходят подозрительные манипуляции.

Мужчина по телефону предложил защитить деньги от нападок мошенников. Для этого нужно было лишь сообщить ему персональные данные карты. После получения необходимой информации, со всех счетов воронежца были списаны 106 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к совершению его. Но как скоро удастся найти мошенника не известно. Да и получится ли вернуть деньги?

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 стать 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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