Брутальный лось пытался соблазнить самку на засохшем водопое в воронежском заповеднике
Старший научный сотрудник воронежского заповедника Александр Мишин опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись запечатленную одной из фотоловушек.
- Давно не было лосей? А вот они, осенние лоси. Лосиха с лосятами пришли на высохший водопой. Следом идёт самец, надеющийся на благосклонность дамы, - подписал ролик автор.
Лось важничал перед самкой, пытаясь произвести впечатление. Но красавица не обращала на него внимания. Ее больше волновала вода, которой не оказалось в привычном месте. Как только рогатый появился в поле ее зрения, лосиха сразу же покинула территорию. Расстроила брутала.
ИСТОЧНИК KP.RU