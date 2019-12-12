Брутальный лось пытался соблазнить самку на засохшем водопое в воронежском заповеднике

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-12T11:36:31+03:00

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Старший научный сотрудник воронежского заповедника Александр Мишин опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись запечатленную одной из фотоловушек.

aleksander.mishin Лоси в заповеднике

- Давно не было лосей? А вот они, осенние лоси. Лосиха с лосятами пришли на высохший водопой. Следом идёт самец, надеющийся на благосклонность дамы, - подписал ролик автор.

Лось важничал перед самкой, пытаясь произвести впечатление. Но красавица не обращала на него внимания. Ее больше волновала вода, которой не оказалось в привычном месте. Как только рогатый появился в поле ее зрения, лосиха сразу же покинула территорию. Расстроила брутала.

ИСТОЧНИК KP.RU