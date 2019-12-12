2019-12-12T11:53:34+03:00
Происшествия

Парень из Воронежской области согласился стать гендиректором подозрительной фирмы за пять тысяч рублей

Теперь же ему грозит уголовный срок
Олег ИВАНОВ
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"Торговать" своим же паспортом не лучшая идея"Торговать" своим же паспортом не лучшая идеяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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25-летнему жителю Новоусманского района Воронежской области в июле 2019 года предложили подзаработать с помощью паспорта. Обратилась к парню женщина, с которой он ранее не был знаком, однако почем-то решил ей поверить. Его, вероятно, подкупила возможность «легко» получить пять тысяч рублей.

Все, что требовалось от молодого человека: предоставить документ, чтобы в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены сведений о том, что мужчина якобы является учредителем и генеральным директором юридического лица. Конечно, фактически такого «карьерного роста» не было. Парень вовсе не имел отношения к деятельности данной организации.

В итоге парень предоставил свой паспорт и иные необходимые для регистрации документы в межрайонную инспекцию ФНС № 12 по Воронежской области. Налоговый орган произвел соответствующие регистрационные действия.

Когда же обман раскрылся, стало ясно, что мужчине придется отвечать перед судом по ч.1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

- На предварительном следствии мужчина признала вину в полном объеме, его вина также подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотра предметов и документов, иными собранными по делу доказательствами, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального СУ СКР Валерий Смольянинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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