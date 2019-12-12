В Роспотребнадзоре рассказали воронежцам, как нужно выбирать сладкие новогодние подарки

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-12T10:48:54+03:00

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В преддверии Нового года в Роспотребнадзоре дали рекомендации воронежским родителям, как выбраться безопасный сладкий новогодний подарок.

В первую очередь смотрите на этикетку. Важны не только масса и состав, но также дата фасовки, срок годности и условия хранения. Посмотрите, указан ли юридический адрес изготовителя или фасовщика, пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке.

- При выборе подарка надо учитывать, что, согласно действующим санитарным требованиям, рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в детских организованных коллективах включает любые кондитерские изделия, кроме карамели, в том числе леденцовой, кремовых кондитерских изделий, а также кондитерских изделий, содержащих подсластители, искусственные красители, консерванты, алкоголь, гидрогенизированные жиры, кофе натуральный, ядра абрикосовой косточки, арахис, - отмечают в управлении

В Роспотребнадзоре также советуют обратить внимание и на прочность упаковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости, должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не деформированной.

Вся пищевая продукция, входящая в сладкий новогодний подарок должна иметь декларацию о соответствии ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» , ТР ТС 029/2012 «О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». На упаковку должна быть декларация о соответствии ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка.

Со своими вопросами вы можете также обращаться на «Горячую линию» управления Роспотребнадзора по Воронежской области по телефону: 8-800-700-92-84, по адресу: г. Воронеж, ул.Космонавтов,21а. Режим работы: с понедельника по четверг с 10.00 час. до 17.00 час., в пятницу с 10.00 час. до 16.00 час. Электронный адрес: ty@rpn.vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU