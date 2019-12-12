2019-12-12T10:48:54+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали воронежцам, как нужно выбирать сладкие новогодние подарки

С дополнительными вопросами можно обратиться на «горячую линию» управления
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Нужно изучать не только, какие конфеты лежат внутри коробкиНужно изучать не только, какие конфеты лежат внутри коробкиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В преддверии Нового года в Роспотребнадзоре дали рекомендации воронежским родителям, как выбраться безопасный сладкий новогодний подарок.

В первую очередь смотрите на этикетку. Важны не только масса и состав, но также дата фасовки, срок годности и условия хранения. Посмотрите, указан ли юридический адрес изготовителя или фасовщика, пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке.

- При выборе подарка надо учитывать, что, согласно действующим санитарным требованиям, рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в детских организованных коллективах включает любые кондитерские изделия, кроме карамели, в том числе леденцовой, кремовых кондитерских изделий, а также кондитерских изделий, содержащих подсластители, искусственные красители, консерванты, алкоголь, гидрогенизированные жиры, кофе натуральный, ядра абрикосовой косточки, арахис, - отмечают в управлении

В Роспотребнадзоре также советуют обратить внимание и на прочность упаковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости, должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не деформированной.

Вся пищевая продукция, входящая в сладкий новогодний подарок должна иметь декларацию о соответствии ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» , ТР ТС 029/2012 «О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». На упаковку должна быть декларация о соответствии ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка.

Со своими вопросами вы можете также обращаться на «Горячую линию» управления Роспотребнадзора по Воронежской области по телефону: 8-800-700-92-84, по адресу: г. Воронеж, ул.Космонавтов,21а. Режим работы: с понедельника по четверг с 10.00 час. до 17.00 час., в пятницу с 10.00 час. до 16.00 час. Электронный адрес: ty@rpn.vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У дворца Ольденбургских под Воронежем сменился директор
В шоу с многомиллионной аудиторией телеведущего Дмитрия Губерниева заставили оскорбить Воронеж
Под Воронежем появился свой Котенок с улицы Лизюкова
Маски и камни: Воронежский драмтеатр поставил Лермонтова за 6,5 млн
В Воронеже за день оштрафовали более ста автомобилистов за нечитаемые номера
В Воронеже общественник предложил организовать переход рядом с реконструируемым виадуком на 9 Января
В Воронежском зоопитомнике показали, как взрослеет малютка-лама
В Воронеже водитель иномарки припарковался на остановке, закрыв номер «шторкой»
Как получить максимальную прибыль на фондовом рынке?
В Воронежской области по шаткой походке вычислили любителя марихуаны
Из-за густого тумана пришлось задержать несколько рейсов из Москвы в Воронеж
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой
Мошенники напугали воронежца и оставили его без денег
Брутальный лось пытался соблазнить самку на засохшем водопое в воронежском заповеднике
Парень из Воронежской области согласился стать гендиректором подозрительной фирмы за пять тысяч рублей
В Роспотребнадзоре рассказали воронежцам, как нужно выбирать сладкие новогодние подарки
В Воронеже Центральный рынок будет работать на час дольше
Ежегодно примерно десяти новорожденным в Воронеже нужна операция из-за кист в брюшной полости
Новоронежские атомщики приняли участие в Международном форуме «Доброволец России-2019»
Двое водителей угодили в больницу после ДТП на площади в Воронежской области
В Воронеже 73-летний дом с дырами в полу и кровле признали аварийным
Губернатор готов сделать для воронежцев 31 декабря выходным днем
В Воронежской области молодые наркосбытчики получили 15 лет колонии на двоих
Воронежская гимнастка удивила франзуцов трюками на брусьях возле Эйфелевой башни