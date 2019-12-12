В Воронеже Центральный рынок будет работать на час дольше

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-12T10:39:50+03:00

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Фермерские телятина и говядина, баранина, колбасы, рыба, молочная продукция, зелень, овощи, фрукты и многое-многое другое – более 500 уникальных продуктов ежедневно представлены на прилавках Центрального рынка Воронежа. Горожане приходят по адресу: ул. Пушкинская, здание № 8, потому что знают, что там можно выбрать самые свежие продукты.

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ИСТОЧНИК KP.RU