2019-12-12T10:37:25+03:00
Общество

Ежегодно примерно десяти новорожденным в Воронеже нужна операция из-за кист в брюшной полости

Эти образования имеют различное расположение и размеры от 3 до 15 см в диаметре
Олег ИВАНОВ
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Кисты брюшной полости у детей относятся к редкой патологии – они встречаются с частотой 1 на 20 тысяч новорожденных. За год врачи отделения хирургии новорожденных Воронежской областной детской клинической больницы №1 в среднем выполняют десять сложнейших вмешательств по поводу врожденных кист в органах брюшной полости у детей первого месяца жизни.

- Кисты имеют различное расположение и размеры от 3 до 15 см в диаметре. У девочек врожденные кистозные образования чаще относятся к репродуктивным органам и вмешательство во всех случаях удается выполнить лапароскопически, - рассказали в облздраве.

Напомни, в 2020 году начнется капитальный ремонт корпуса по ул. Бурденко, 1, а в 2021 – строительство нового современного корпуса по ул. Ломоносова, куда переедут отделения детской гематологии и оториноларингологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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