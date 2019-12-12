2019-12-12T09:53:56+03:00
Происшествия

Двое водителей угодили в больницу после ДТП на площади в Воронежской области

Проводится проверка
Олег ИВАНОВ
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11 декабря примерно в 20.40 на площади Октябрьская города Россошь столкнулись легковые автомобили «Рено Логан», «ВАЗ-2107» и грузовик «Вольво FN» с полуприцепом. За рулем французской легковушки был 51-летний мужчина. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и допустил столкновение. Грузовиком управлял 38-летний мужчина. После «Рено» влетело еще и в отечественный «ВАЗ 2107» - им управляла 25-летняя девушка.

- В результате ДТП водители «Рено Логан» и «ВАЗ 2107» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе сутки зарегистрировано 154 ДТП, из них в областном центре – 107, на федеральных трассах – 9, в районах области – 38. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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