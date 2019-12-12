2019-12-12T08:55:19+03:00
Общество

Губернатор готов сделать для воронежцев 31 декабря выходным днем

Правда, за раннее начало каникул все-таки придется отработать в субботу
Олег ИВАНОВ
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- Вы много пишете с просьбой сделать 31 декабря выходным днем. Давайте решим вместе: отдыхаем ли 31-го с учетом, что суббота, 28 декабря, будет рабочим днем? - такое обращение появилось на официальной странице «ВКонтакте» губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Напомним, последний день 2019 года официально не является выходным. Депутаты Госдумы долго ломали голову, но решили оставить его рабочим. Конечно, это вызвало не мало вопросов у россиян: «Когда же готовиться к празднику?». Вот в отдельных регионах и решили пойти на встречу жителям.

В опросе губернатора Воронежской области на данный момент уже приняло участие более 13,5 тысяч человек. Подавляющее большинство (87%) хотели бы все-таки чувствовать себя свободными 31 декабря. Соответственно только 13% воронежцев оставили бы все как есть.

- Люди давно мечтают, чтобы 31 декабря был выходным днем. Сделайте жителям Воронежа праздничный подарок, - обратилась Елена Ильина на странице в соцсетях.

- Мне кажется 31 декабря, кроме продавцов почти никто реально и не работает. Даже если это рабочий день, - прокомментировал опрос Дмитрий Иванов.

Что ж, осталось дождаться официальных результатов и финального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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