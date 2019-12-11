В Воронежской области молодые наркосбытчики получили 15 лет колонии на двоих

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-11T20:05:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каширском районе вынесли приговор 25-летним парню и девушке. Их признали виновными в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 11 декабря.

Суд установил, что ранее судимая за сбыт и хранение наркотиков девушка в интернете нашла наркосбытчика. Она договорилась с мужчиной о том, что будет распространять вещества с помощью закладок в Воронеже и области. К своему делу она привлекла своего друга.

В мае парочка забрала из тайника крупную партию наркотиков, а затем расфасовала их в 50 полимерных пакетиков. На следующий же день парень и девушка сделали закладки в Нововоронеже и Каширском районе.

Наркодиллеров задержали Госавтоинспекторы, которые заметили подозрительный автомобиль в поселке Колодезном.

Каширский райсуд приговорил девушку к 8,5 годам лишения свободы, а парня - к 6,5 годам. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU