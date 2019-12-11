В Воронеже инспекторы ГИБДД ищут авто с нечитаемыми номерами

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-11T17:48:25+03:00

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В Воронеже инспекторы ГИБДД в среду, 11 декабря, ищут авто с нечитаемыми номерами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Рейд закончится завтра, 12 декабря, около 6 утра.

Проверку проведут для того, чтобы снизить число ДТП из-за превышения скорости. Ведь многие прибегают к частичному либо полному скрытию госзнаков, в том числе путем установки «шторок», расположения на фрагментах знака лент, не удаления со знака пыли и грязи, что не позволяет средствам автоматической фиксации нарушений распознавать автомобили. Поэтому нарушения сходят владельцем машин с рук.

Но Госавтоинспекция напоминает воронежцам, что по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ («управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками» их могут оштрафовать на 500 рублей.

Кроме того, во время рейда пострадают и те, у кого вообще нет номеров на машинах. По ч.2 той же статьи их будут штрафовать на пять тысяч или лишать прав на срок от одного до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU