Молодожены показали воронежцам мыльное шоу

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-11T15:25:09+03:00

В Ленинском районе выбрали пару, которая примет участие в городском конкурсе «Рай в шалаше»

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В этот раз традиционный районный тур городского конкурса молодых супругов «Рай в шалаше» поразил зрителей и жюри оригинальными номерами и нестандартным подходом к выполнению конкурсных заданий.

По сценарию конкурса молодые супруги на основе индивидуальных художественных образов представляли друг друга и семейные блюда; соревновались в вокальном и хореографическом творчестве. Но особый восторг у зрителей вызвало креативное мыльное шоу от семьи Земцовых.

- Всего в районном конкурсе приняли участие три молодые пары. Две семьи представляли Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина и одна Воронежский государственный технический университет, - рассказали в управе.

Победителями отборочного тура стала артистичная и творческая семья Земцовых. Максим и Елизавета представят район на городском конкурсе, который состоится уже 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU