В Воронеже мужчина в порыве ревности вонзил нож в живот возлюбленной

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-11T14:26:53+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции задержали мужчину, чуть не зарезавшего возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 11 декабря.

Выяснилось, что в час ночи 10 декабря в квартире многоэтажки на улице Маршала Одинцова выпивали сожители. В какой-то момент они поссорились и на почве ревности мужчина воткнул женщине кухонный нож в живот, вызвал скорую помощь, а сам скрылся.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и разбойное нападение 38-летний местный житель. Его задержали в Железнодорожном районе. Нож, одежду и обувь со следами крови, а также другие вещественные доказательства изъяли. В отделе полиции мужчина полностью признал свою вину.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU