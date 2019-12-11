В Воронеже из-за ремонта виадука изменили расписание пригородных электричек

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-11T14:07:03+03:00

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В Воронеже из-за ремонта виадука на улице 9 Января изменилось расписание пригородных электричек, курсирующих между станциями Латная и Воронеж-1. По новому графику будут ходить пять поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

Так, со станции Латная электрички будут отправляться по следующему расписанию:

Ежедневный поезд №6304 будет следовать из Латной в 6.11, а прибывать на станцию назначения в 7.11. При этом электричка будет делать остановки на 226 км - в 6.19, в Семилуках - в 6.27, в Подклетном - в 6.33, на 236 км в - 6.39, на 230 км - в 6.46 и на вокзале Воронеж - Курский - в 7.03.

Поезд №6306 будет следовать в Воронеж каждый день, кроме субботы и воскресенья в 7.30, а прибывать на станцию назначения в 8.28. При этом электричка будет делать остановки на 226 км - в 7.38, в Семилуках - в 7.46, в Подклетном - в 7.57, на 236 км в - 8.03, на 230 км - в 8.10 и на вокзале Воронеж - Курский - в 8.20.

Следующие три поезда будут следовать только до вокзала Воронеж-Курский по новому графику:

Так, ежедневный поезд №6308 будет отправляться в 12.20, а прибывать на станцию назначения в 13.05. При этом электричка будет делать остановки на 226 км - в 12.28, в Семилуках - в 12.36, в Подклетном - в 12.42, на 236 км в - 12.47, на 230 км - в 12.54.

А поезд №6552 будет отправляться в 17.48, а прибывать на станцию Воронеж-Курский в 18.41 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. При этом электричка будет делать остановки на 226 км - в 17.57, в Семилуках - в 18.05, в Подклетном - в 18.17, на 236 км в - 18.24, на 230 км - в 18.31.

Поезд №6314 будет отправляться в 18.38, а прибывать на станцию Воронеж-Курский в 19.24. При этом электричка будет делать остановки на 226 км - в 18.46, в Семилуках - в 18.54, в Подклетном - в 19.00, на 236 км в - 19.06, на 230 км - в 19.13.

Со станции Воронеж-1 электрички будут отправляться тоже по новому графику.

Поезд №6303 будет отправляться в 7.21, а прибывать - в 8.18. При этом электричка будет делать остановки на вокзале Воронеж-Курский - 7.35 , на 239 км - 7.46 , на 236 км - 7.51 , в Подклетном - в 7.56, в Семилуках - в 8.02 , на 226 км - в 8.11.

Поезд №6305 будет отправляться с вокзала Воронеж-Курский в 8.45, а прибывать - в 9.18. При этом электричка будет делать остановки на на 239 км - 9.02 , на 236 км - 9.07 , в Подклетном - в 9.12 , в Семилуках - в 9.17, на 226 км - в 9.26.

Поезд №6551 будет отправляться в 16.15, а прибывать - в 17.25 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. . При этом электричка будет делать остановки на вокзале Воронеж-Курский - 16.27 , на 239 км - 16.39 , на 236 км - 16.44 , в Подклетном - в 17.02, в Семилуках - в 17.07 , на 226 км - в 17.16.

Поезд №6305 будет отправляться с вокзала Воронеж-Курский в 17.43, а прибывать - в 18.37. При этом электричка будет делать остановки на на 239 км - 17.54 , на 236 км - 18.05 , в Подклетном - в 18.10 , в Семилуках - в 18.21, на 226 км - в 18.30.

Поезд №6553 будет отправляться в 19.40, а прибывать - в 20.35 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. При этом электричка будет делать остановки на вокзале Воронеж-Курский - 19.51 , на 239 км - 20.02 , на 236 км - 20.07 , в Подклетном - в 20.12, в Семилуках - в 20.17 , на 226 км - в 20.26.

ИСТОЧНИК KP.RU