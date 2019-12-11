Воронежский дворник разжег костер из мусора прямо на дороге

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-11T13:01:31+03:00

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В среду воронежцы стали свидетелями того, как дворник развел костер прямо на дороге одной из улиц Ленинского района. Мужчина свалил около остановки в кучу картонную и пластиковую упаковку, а также ящик и поджег их. Пламя вспыхнуло на метровую высоту, распространяя едкий дым и химический запах. Прохожие попросили мужчину прекратить нарушение. Однако он, невзирая на их замечания, довел свое дело до конца. На месте пожара осталась горка перла и остатки расплавленного пластика.

Одна из очевидцев разместила видео с места происшествия в Инстаграме. Оно стало поводом для проведения проверки сотрудниками управы Ленинского района. Чиновники уже начали поиски дворника-пиромана, чтобы наказать его за грубое нарушение правил благоустройства и загрязнение окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU