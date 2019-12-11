Собственники 17 воронежских домов отказались от услуг УК
Как рассказали в государственной жилинспекции Воронежской области, жильцы 17 домов на общем собрании приняли решение отказаться от услуг управляющей компании и перейти к прямому управлению.
С 1 декабря ведомство внесло в реестр лицензий УК изменения в управлении 43 домами на территории региона. Из них в 17 жильцы выбрали другую компанию, в одном доме организовали ТСЖ, три дома расселили, а еще в пяти новостройках управленцы только приступили к исполнению своих обязанностей.
Реестр лицензий Воронежской области можно найти в ГИС ЖКХ, (https://dom.gosuslugi.ru), а также на сайте инспекции в разделе «лицензирование».
ИСТОЧНИК KP.RU