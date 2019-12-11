В Воронеже поймали парня, грабившего женщин на улицах

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-11T12:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже задержали подозреваемого в ограблениях местных жительниц. Им оказался 22-летний горожанин, которого до этого уже судили за похожие преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 11 декабря.

Так, в октябре и декабре в полицию обратились две местные жительницы 48 и 83 лет и заявили, что стали жертвами ограблений. В обоих случаях неизвестный неожиданно подходил на улице и выхватывал у них из рук сумки, а затем сбегал. Кроме того, 48-летняя женщина получила еще и удар по голове. Общий ущерб составил больше трех тысяч рублей.

Правоохранители вычислили нападавшего. Его задержали в Воронеже и доставили в отдел полиции. Там он признал вину и сказал, что деньги уже успел потратить.

В настоящее время на местного жителя возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники полиции выясняют, не совершил ли парень еще подобных ограблений.

ИСТОЧНИК KP.RU