В Воронеже вылечили и отпустили на волю, попавшую в капкан норку

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-11T12:01:37+03:00

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В Воронеже волонтеры наконец отпустили на волю, попавшего в капкан детеныша норки. Об этом сообщили в группе Центра реабилитации диких животных «Сердце леса» во вторник, 10 декабря.

Выпуск норки. Воронеж.

Напомним, зверек охотился на кур в птичнике и угодил в ловушку в селе Карачун в Рамонском районе в конце ноября. Хозяева птиц не стали убивать животное и обратились в Центр. Зоозащитники быстро приехали и забрали зверька в город. Затем малыша доставили в ветклинику, где ему сделали рентген. Осмотр не выявил серьезных травм. На время реабилитации норку приютил волонтер. Был лишь небольшой отек.

Наконец, зверек восстановился и отправился в свободное плавание в районе Кожевенного кордона. Сначала малыш не сильно хотел выходить из клетки. Но как только почувствовал себя увереннее, сразу побежал в лес, перед этим благодарно кивнув в сторону волонтеров.

Специалисты говорят о том, что норка достаточно упитанная и прекрасно переживет зиму. К тому же хищник хорошо умеет охотиться.

ИСТОЧНИК KP.RU