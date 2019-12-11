2019-12-11T11:27:58+03:00
Спорт

В воронежском «Буране» - новый и.о. главного тренера

Сергея Королева назначили на время дисквалификации Михаила Бирюкова
Юрий КОЗЛОВ
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Сергей Королев будет руководить командой во время ближайшей домашней серии игр.Сергей Королев будет руководить командой во время ближайшей домашней серии игр.Фото: с сайта ХК «Буран»
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В «Буране» решили, что четыре матча дисквалификации Михаила Бирюкова – слишком много. И на это время лучше назначить другого и.о. главного тренера – Сергея Королева. Сергей Михайлович входит в штаб Бирюкова. Там он занимал пост старшего тренера. По всей видимости, через четыре матча Королев на эту должность и вернется.

Напомним, Михаила Бирюкова дисквалифицировали на три матча за крупный разговор с судьями во время выездного матча с лидером первенства ВХЛ – тюменским «Рубином». В этом матче Михаил Олегович также отметился легоньким шлепком по шлему 20-летнего защитника Глеба Штайгера планшетом. Лицо у Бирюкова при этом было весьма недовольное. В соцсетях во многих комментариях к этому выплеску эмоций прослеживалась мысль, что такой «воспитательный процесс» уместен в раздевалке, но не у всех на виду. Тем более что еще на одном выезде – на матче со столичной «Звездой» эксцентричный наставник кинул бутылку в сторону трибуны. И получил за это три матча дисквалификации. И четвертый условный, который после последнего нарушения превратился в реальный.

Михаил Бирюков пропустит всю домашнюю серию «Бурана», в которой как раз четыре матча – возможно, ключевые в борьбе за место в плей-офф. И появится на скамейке только в новом, 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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