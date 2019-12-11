Воронежским родителям расскажут, как помочь своим детям пережить кризис

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-11T10:09:10+03:00

Кроме того, эксперты коснутся тем наказания, профессионального самоопределения, секса и финансовой грамотности

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Пятый родительский форум пройдет в Воронеже 14 декабря. Для участия в нем приглашаются мамы и папы школьников 1-8 классов, активные участники родительских комитетов, а также педагоги, представители бизнескомпаний (ориентированных на аудиторию родителей и детей) сотрудники администрации города, области.

Форум проходит с 2016 года и служит площадкой для обсуждения трендов и тенденций воспитательных и образовательных технологий.

В рамках мероприятия пройдут 10 мастер-классов на темы:

1. Зависимость ребёнка от гаджетов. Что делать?

2. Финансовая грамотность для детей.

3. Почему ребёнок не хочет учиться. Что можно сделать в этой ситуации.

4. Профессиональное самоопределение ребёнка.

5. Как формировать уверенность в себе у ребенка.

6. Как правильно наказывать и хвалить ребенка.

7. Как с подростками говорить про секс.

8. Как формировать навыки самосохранения у ребенка.

9. Как помочь ребёнку справляться с эмоциями.

10. Как помочь ребёнку проживать возрастные кризисы.

Как отмечают организаторы, после форума предполагается и дальнейшая работа. В течение года ежемесячно в школах будут проходить родительские собрания с разбором одной из волнующих тем воспитания. По итогам работу эксперты сформируют рейтинг родительских затруднений в вопросах воспитания. По этим темам специалисты запишут видео мастер-классы, которые можно будет использовать в учебных заведениях не только Воронежа, но и всей области.

Форум пройдет 14 декабря с 10-00 до 14-00 в школе №102 (улица Шишкова 146/8).

ИСТОЧНИК KP.RU