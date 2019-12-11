Воронежским родителям расскажут, как помочь своим детям пережить кризис
Пятый родительский форум пройдет в Воронеже 14 декабря. Для участия в нем приглашаются мамы и папы школьников 1-8 классов, активные участники родительских комитетов, а также педагоги, представители бизнескомпаний (ориентированных на аудиторию родителей и детей) сотрудники администрации города, области.
Форум проходит с 2016 года и служит площадкой для обсуждения трендов и тенденций воспитательных и образовательных технологий.
В рамках мероприятия пройдут 10 мастер-классов на темы:
1. Зависимость ребёнка от гаджетов. Что делать?
2. Финансовая грамотность для детей.
3. Почему ребёнок не хочет учиться. Что можно сделать в этой ситуации.
4. Профессиональное самоопределение ребёнка.
5. Как формировать уверенность в себе у ребенка.
6. Как правильно наказывать и хвалить ребенка.
7. Как с подростками говорить про секс.
8. Как формировать навыки самосохранения у ребенка.
9. Как помочь ребёнку справляться с эмоциями.
10. Как помочь ребёнку проживать возрастные кризисы.
Как отмечают организаторы, после форума предполагается и дальнейшая работа. В течение года ежемесячно в школах будут проходить родительские собрания с разбором одной из волнующих тем воспитания. По итогам работу эксперты сформируют рейтинг родительских затруднений в вопросах воспитания. По этим темам специалисты запишут видео мастер-классы, которые можно будет использовать в учебных заведениях не только Воронежа, но и всей области.
Форум пройдет 14 декабря с 10-00 до 14-00 в школе №102 (улица Шишкова 146/8).
ИСТОЧНИК KP.RU