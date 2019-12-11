2019-12-11T09:32:21+03:00
Общество

В День Героев Отечества воронежцам раздавали «солдатские треугольники»

Из них многие горожане впервые узнали о празднике
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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На улицах Воронежа на днях прошла необычная акция: волонтеры раздавали прохожим «солдатские треугольнички», в которых рассказывалось о празднике – Дне Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

Листовки раздавали на улицах, получивших свои названия в честь героических воронежцев - Ивана Даниловича Черняховского и Василия Ефремовича Колесниченко. Волонтеры побывали во дворе дома по ул. Карла Либкнехта, где жил Герой Советского Союза Валерий Сергеевич Рыжков и у мемориальной доски летчику Михаилу Демьянову.

- Волонтеры рассказывали взрослым и детям о празднике и о людях. Некоторые жители были приятно удивлены, что существует такой день в российском календаре, - рассказали в управе ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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