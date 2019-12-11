2019-12-11T08:58:21+03:00
Общество

За первую неделю зимы с ОРВИ слегли 7255 жителей Воронежской области

Но гриппа среди выявленных вирусов нет
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Виктора Левшаковафото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области за неделю со 2 по 8 декабря помощь врачей потребовалась 7255 жителям области с признаками заболевания ОРВИ. Из них 4715 – детей в возрасте до 14 лет, что составляет 65%.

Уровень заболеваемости соответствует сезонному, отмечают в Роспотребнадзоре, и на 31% ниже эпидпорога.

Лаборатория Роспотребнадзора продолжает изучать вирусы, которые циркулируют в окружающей среде и вызывают болезни, это парагрипп, аденовирусы, риновирусы. А вот самого гриппа среди них пока нет.

- В декабре область поступило более 50 тысяч доз квадривалентной вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри» для взрослого населения закупленной за счет средств федерального бюджета, - рассказали в ведомстве. - Иммунизация против гриппа в области продолжается. В настоящее время прививками против гриппа охвачено более 45% населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем построят стеклотарный завод
В воронежском «Буране» - новый и.о. главного тренера
Вице-мэр Воронежа получила Благодарность от президента
Воронежским родителям расскажут, как помочь своим детям пережить кризис
В День Героев Отечества воронежцам раздавали «солдатские треугольники»
Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже 21 декабря
В Воронеже водителя, не оплатившего 60 штрафов, лишили прав на год
В Воронеже появились шесть билбордов с портретами Сталина
Альфа-Банк обеспечил клиентам возможность платить за турпутевки при помощи приложения
Редкий почтовый конверт пополнил экспозицию музея Воронежской областной Думы
В Воронежской области возбудили уголовное дело по аварии, в которой погибли пять человек
Мэрия Воронежа будет участвовать в общероссийском дне приема граждан
В Воронеже прошел этап общегородских уроков истории
В аварии в Воронежской области погиб руководитель волгоградской частной клиники и почти вся его семья
Лучшим специалистом в сфере государственной молодежной политики стала сотрудница администрации Воронежа
В Воронеже прошел Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!»
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии, посвященной Дню Героев Отечества
В центре Воронежа у рынка установили новые светофоры