За первую неделю зимы с ОРВИ слегли 7255 жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-11T08:58:21+03:00

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По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области за неделю со 2 по 8 декабря помощь врачей потребовалась 7255 жителям области с признаками заболевания ОРВИ. Из них 4715 – детей в возрасте до 14 лет, что составляет 65%.

Уровень заболеваемости соответствует сезонному, отмечают в Роспотребнадзоре, и на 31% ниже эпидпорога.

Лаборатория Роспотребнадзора продолжает изучать вирусы, которые циркулируют в окружающей среде и вызывают болезни, это парагрипп, аденовирусы, риновирусы. А вот самого гриппа среди них пока нет.

- В декабре область поступило более 50 тысяч доз квадривалентной вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри» для взрослого населения закупленной за счет средств федерального бюджета, - рассказали в ведомстве. - Иммунизация против гриппа в области продолжается. В настоящее время прививками против гриппа охвачено более 45% населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU