Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже 21 декабря
Новогодняя акция состоится в 11-й раз
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 декабря в столице Черноземья пройдет очередной, 11-й по счету, парад Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодние волшебники традиционно соберутся в 11.00 в Кольцовском сквере.
Шествие зимних персонажей до площади Ленина начнется в полдень. Там участники костюмированной акции примут участие в конкурсах и играх, закончится культурная программа концертом и фотосессией.
Принять участие в параде могут все желающие. Ежегодно на площади Ленина собирается более 300 персонажей.
Напомним, на время парада движение транспорта по площади Ленина и вокруг нее перекроют.
ИСТОЧНИК KP.RU