Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже 21 декабря

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-11T08:02:26+03:00

Новогодняя акция состоится в 11-й раз

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21 декабря в столице Черноземья пройдет очередной, 11-й по счету, парад Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодние волшебники традиционно соберутся в 11.00 в Кольцовском сквере.

Шествие зимних персонажей до площади Ленина начнется в полдень. Там участники костюмированной акции примут участие в конкурсах и играх, закончится культурная программа концертом и фотосессией.

Принять участие в параде могут все желающие. Ежегодно на площади Ленина собирается более 300 персонажей.

Напомним, на время парада движение транспорта по площади Ленина и вокруг нее перекроют.

ИСТОЧНИК KP.RU