2019-12-10T19:53:57+03:00
Общество

В Воронеже водителя, не оплатившего 60 штрафов, лишили прав на год

Он к тому же еще и скрылся с места аварии [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Машину должника отправили на штрафстоянку.Машину должника отправили на штрафстоянку.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В полиции рассказали о развязке истории с 42-летним водителем, не любившим платить штрафы. В итоге он их накопил много. Целых 60 на общую сумму 39 тысяч рублей. В основном за превышение скорости.

Час расплаты приблизила авария 25 ноября. В 12.30 у одного из домов на улице Жукова мужчина на своем «Фольксваген Туарег» врезался в ГАЗ и уехал с места ДТП, не дождавшись гаишников. Те, однако его, достаточно быстро отыскали. И напомнили про штрафы.

В итоге судебные приставы арестовали «Фольксваген» должника. А Коминтерновский мировой суд лишил его прав на год.

Водитель накопил штрафов на 39 тысяч рублей. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель накопил штрафов на 39 тысяч рублей.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ГИБДД напомнили: штраф нужно оплачивать не позднее 60 дней со дня вступления постановления о нем в законную силу. И само собой: нельзя покидать место ДТП до того, как приедут стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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