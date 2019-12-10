Альфа-Банк обеспечил клиентам возможность платить за турпутевки при помощи приложения

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-10T18:36:45+03:00

Альфа-Банк обеспечил клиентам возможность оплачивать туристические поездки в интернет-банке и мобильном приложении. Новая функция базируется на платежной системе QIWI

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Так, оплата по времени не превышает минуты: нужно ввести название туроператора в поле получателя платежа, номер заявки, контакты и сумму. Платеж проходит мгновенно, без комиссии.

Ключевой плюс этого способа оплаты — безопасность. Весь процесс оплаты — внутренний, происходящий в защищенных цифровых кана

ИСТОЧНИК KP.RU