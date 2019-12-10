В Воронежской области возбудили уголовное дело по аварии, в которой погибли пять человек
Борисоглебские полицейские возбудили по факту аварии, в которой погибли пять человек, уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальная ответственность по ней – семь лет лишения свободы. Стражи порядка допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы.
Напомним, авария случилась на дороге Москва-Астрахань недалеко от села Ульяновка. Водитель микроавтобуса «Пежо-Боксер» пошел на обгон «десятки», хотя был сильный туман. На встречной полосе он влетел в грузовик «Мерседес». Фура отбросила «Пежо» назад – там его уже догнала «десятка». Выходит, если в ходе расследования не появится никаких новых сведений, отвечать за ДТП некому.
В аварии погибла почти вся семья руководителя волгоградской клиники Олега Соловьева: он сам, его жена Елена, их дочь Ирина Пылаева с мужем Владом и водитель машины. Выжил только сын Алексей. Его вместе с 53-летним водителем «десятки», также жителем Волгограда, отвезли в больницу.
ДТП в Борисоглебском районе с пятью погибшими.
Олег Соловьев 9 декабря праздновал 60-летний юбилей…
Руководителю частной клиники, погибшему в аварии в Борисоглебском районе, 9 декабря исполнилось 60 лет.2019.11.21 Клиника Движение teaser
ИСТОЧНИК KP.RU