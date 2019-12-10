2019-12-10T18:26:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области возбудили уголовное дело по аварии, в которой погибли пять человек

В микроавтобусе «Пежо» ехала семья руководителя волгоградской клиники, выжил только его сын
Юрий КОЗЛОВ
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Видимо, за аварию отвечать будет некому - водитель микроавтобуса погиб.Видимо, за аварию отвечать будет некому - водитель микроавтобуса погиб.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Борисоглебские полицейские возбудили по факту аварии, в которой погибли пять человек, уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальная ответственность по ней – семь лет лишения свободы. Стражи порядка допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы.

Напомним, авария случилась на дороге Москва-Астрахань недалеко от села Ульяновка. Водитель микроавтобуса «Пежо-Боксер» пошел на обгон «десятки», хотя был сильный туман. На встречной полосе он влетел в грузовик «Мерседес». Фура отбросила «Пежо» назад – там его уже догнала «десятка». Выходит, если в ходе расследования не появится никаких новых сведений, отвечать за ДТП некому.

В аварии погибла почти вся семья руководителя волгоградской клиники Олега Соловьева: он сам, его жена Елена, их дочь Ирина Пылаева с мужем Владом и водитель машины. Выжил только сын Алексей. Его вместе с 53-летним водителем «десятки», также жителем Волгограда, отвезли в больницу.

ДТП в Борисоглебском районе с пятью погибшими.

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Руководителю частной клиники, погибшему в аварии в Борисоглебском районе, 9 декабря исполнилось 60 лет.2019.11.21 Клиника Движение teaser

ИСТОЧНИК KP.RU

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