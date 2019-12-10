2019-12-10T17:59:37+03:00
Происшествия

В аварии в Воронежской области погиб руководитель волгоградской частной клиники и почти вся его семья

Выжил только сын
Артем ИЛЬИН
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В "Пежо" погибла почти вся семья руководителя волгоградской клиники Олега Соловьева, выжил только его сын Алексей.В "Пежо" погибла почти вся семья руководителя волгоградской клиники Олега Соловьева, выжил только его сын Алексей.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Стало известно о том, кто погиб в аварии в Борисоглебском районе. Оказалось, что в микроавтобусе «Пежо-Боксер», в котором из шести ехавших в живых остался только один, везли в Москву руководителя волгоградской частной клиники «Движение» Олега Соловьева и его семью.

Напомним, микроавтобус, по предварительным данным, пошел на обгон «десятки» и врезался в грузовик «Мерседес». «Пежо» отбросило назад. Там ее догнала «десятка».

В аварии погиб сам Олег Соловьев, его жена Елена, их дочь Ирина Пылаева с мужем Владом и водитель машины. Выжил только сын руководителя клиники Алексей. Его и их земляка, 53-летнего водителя «десятки», увезли в местную больницу.

Сын и дочь Олега Соловьева работали в его клинике врачами. 26-летняя Ирина косметологом, Алексей - хирургом. Ирина вместе с мужем Владом были преподавателями в школе социальных танцев: оба увлекались сальсой.

9 декабря Олегу Соловьеву исполнилось 60 лет. А на следующий день он с семьей отправился в роковую поездку.

Руководителю частной клиники, погибшему в аварии в Борисоглебском районе, 9 декабря исполнилось 60 лет.2019.11.21 Клиника Движение teaser

ИСТОЧНИК KP.RU

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