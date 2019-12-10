В Воронеже прошел Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-10T17:46:49+03:00

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5 декабря большой гала-концерт в Воронежском цирке имени А.Л. Дурова завершил Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!». Это крупный национально-этнический форум, который с 2001-го проходит в нашем городе ежегодно. Главная цель - сформировать толерантного отношение к представителям разных национальностей и конфессий в современном обществе.

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ИСТОЧНИК KP.RU