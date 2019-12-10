Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии, посвященной Дню Героев Отечества

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-10T17:43:38+03:00

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В Воронеже на площади возле центра военно-патриотического воспитания «Музей-Диорама» представители исполнительной и законодательной власти области и города, силовых структур и правоохранительных органов, общественных организаций и молодежных объединений почтили тех, кто защищает свою страну. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества.

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ИСТОЧНИК KP.RU