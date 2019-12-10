Из Воронежа в Казань запустят регулярные прямые рейсы
Самолеты будут летать в столицу Татарстана по ночам
Первый полет запланирован на 3 января 2020 года.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Международный аэропорт Воронеж имени Петра I анонсировал регулярные прямые рейсы в Казань. Самолеты в столицу Татарстана будут летать по ночам в будни. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани во вторник, 10 ноября.
Так, самолеты авиакомпании «РусЛайн» будут следовать этим маршрутам по средам и пятницам в 3.55 ночи. Именно такое время согласовали три стороны - перевозчик и два аэропорта. Первый полет запланирован на 3 января 2020 года. Пассажиры проведут в пути 1 час 35 минут. Билеты можно приобрести уже сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU