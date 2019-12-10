В жуткой аварии в Воронежской области погибла целая семья
В прокуратуре Воронежской области сообщили о том, что в ДТП в Борисоглебском районе погибла почти вся семья, ехавшая в микроавтобусе «Пежо-Боксер». По данным прокуратуры, машина была частной.
В надзорном ведомстве уточнили и обстоятельства аварии. По данным прокуратуры, около села Ульяновка Борисоглебского района водитель «Пежо» пошел на обгон «десятки» и врезался в грузовик «Мерседес». Оттуда французскую машину отбросило назад. Прямо на «десятку»…
В микроавтобусе выжил только один мужчина. Его и 53-летнего шофера «десятки», жителя Волгограда, увезли в больницу. 37-летний водитель грузовика серьезных травм не получил.
Водитель "Мерседеса" серьезных травм не получил.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ДТП в Борисоглебском районе с пятью погибшими.
ИСТОЧНИК KP.RU