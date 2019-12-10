Воронежец за 22 тыс купил в интернете мифическую магнитолу

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-10T18:05:41+03:00

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За 9 декабря в Воронежской области жертвами мошенников стали четыре человека. Причем всех обманули дистанционно.

38-летнего жителя Советского района заинтересовало в интернете объявление о продаже автомагнитолы. Обсудив по телефону с владельцем все вопросы, воронежец оплатил стоимость товара на банковскую карту - более 22 тысяч рублей. Однако магнитолы так и не дождался, а продавец перестал отвечать на звонки покупателя.

- Проявляйте бдительность при совершении различных сделок, приобретении товаров или услуг через интернет, при совершении финансовых сделок с частными лицами, не сообщайте личные данные неизвестным, тщательно проверяйте любую поступающую информацию от незнакомых граждан, - предупреждают в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU