2019-12-10T15:14:57+03:00
Происшествия

Появилось видео аварии в Воронежской области, где погибли пять человек

От капота микроавтобуса «Пежо-Боксер» практически ничего не осталось [видео, фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Удар был страшной силы - капот "Пежо" как будто попал под пресс.Удар был страшной силы - капот "Пежо" как будто попал под пресс.Фото: кадр с видео
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На сайте региональной полиции выложили видео страшной аварии в Борисоглебском районе. Напомним, во вторник, 10 декабря, в 11.30 на 622 километре дороги «Москва-Астрахань» водитель микроавтобуса «Пежо-Боксер» выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Мерседес». А потом «Пежо» отбросило обратно – на ту полосу, по которой он ехал раньше. Там микроавтобус столкнулся с «десяткой».

После столкновения с "Мерседесом" микроавтобус отлетел прямо на "десятку". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

После столкновения с "Мерседесом" микроавтобус отлетел прямо на "десятку".Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В «Пежо» погибли водитель и четверо пассажиров. Остался в живых только один мужчина, ехавший в микроавтобусе. Его и 53-летнего водителя «десятки», жителя Волгограда, отвезли в больницу.

У "Мерседеса" сильно разбито левое крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Мерседеса" сильно разбито левое крыло.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На видео сняли машины после аварии. Капот «Пежо» смят в гармошку. У «десятки» треснуло стекло. Капот сильно разбит. У грузовика также сильно помята передняя часть.

ДТП в Борисоглебском районе с пятью погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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