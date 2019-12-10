Появилось видео аварии в Воронежской области, где погибли пять человек
На сайте региональной полиции выложили видео страшной аварии в Борисоглебском районе. Напомним, во вторник, 10 декабря, в 11.30 на 622 километре дороги «Москва-Астрахань» водитель микроавтобуса «Пежо-Боксер» выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Мерседес». А потом «Пежо» отбросило обратно – на ту полосу, по которой он ехал раньше. Там микроавтобус столкнулся с «десяткой».
После столкновения с "Мерседесом" микроавтобус отлетел прямо на "десятку".Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В «Пежо» погибли водитель и четверо пассажиров. Остался в живых только один мужчина, ехавший в микроавтобусе. Его и 53-летнего водителя «десятки», жителя Волгограда, отвезли в больницу.
У "Мерседеса" сильно разбито левое крыло.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
На видео сняли машины после аварии. Капот «Пежо» смят в гармошку. У «десятки» треснуло стекло. Капот сильно разбит. У грузовика также сильно помята передняя часть.
ДТП в Борисоглебском районе с пятью погибшими.
ИСТОЧНИК KP.RU