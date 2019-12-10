В Воронежской области нашли три стихийных свалки

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-10T14:25:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бутурлиновском районе прокуроры обнаружили нарушения природоохранного законодательства. На территории района нашли три несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

- Органы местного самоуправления района не создавали площадки накопления твердых коммунальных отходов, не определяли схемы их размещения. По итогам проверки прокурор направил в суд два исковых заявления, чтобы администрации городского и сельского поселений ликвидировали несанкционированные свалки. Кроме того, от глав пяти сел потребовали устранения нарушений закона и привлечения виновных лиц к ответственности. Возбуждено административное дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU