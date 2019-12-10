2019-12-10T14:25:01+03:00
Общество

В Воронежской области нашли три стихийных свалки

От администрации сел прокуроры потребовали устранить нарушения природоохранного законодательства
Ярослав ИВАНОВ
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В Бутурлиновском районе прокуроры обнаружили нарушения природоохранного законодательства. На территории района нашли три несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

- Органы местного самоуправления района не создавали площадки накопления твердых коммунальных отходов, не определяли схемы их размещения. По итогам проверки прокурор направил в суд два исковых заявления, чтобы администрации городского и сельского поселений ликвидировали несанкционированные свалки. Кроме того, от глав пяти сел потребовали устранения нарушений закона и привлечения виновных лиц к ответственности. Возбуждено административное дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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