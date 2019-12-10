В Воронеже «Тойота» протаранила киоск быстрого питания
Во вторник, 10 декабря в 2.30 в Железнодорожном районе на улице Куйбышева 50-летний водитель «Тойоты-Королла» потерял контроль над машиной и врезался в киоск быстрого питания. К счастью, во время ДТП никто не пострадал.
Гаишники потребовали от водителя пройти тест на алкогольное опьянение, но тот отказался. Права у него оказались просроченными.
Машину отправили на штрафстоянку. А водителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Закон гласит, что мужчине грозит срок от 10 до 15 суток либо штраф до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU