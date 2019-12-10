2019-12-10T14:23:12+03:00
Происшествия

В Воронеже «Тойота» протаранила киоск быстрого питания

У водителя были просроченные права, к тому же он отказался «дунуть в трубочку» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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К счастью, в ДТП никто не пострадал.К счастью, в ДТП никто не пострадал.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Во вторник, 10 декабря в 2.30 в Железнодорожном районе на улице Куйбышева 50-летний водитель «Тойоты-Королла» потерял контроль над машиной и врезался в киоск быстрого питания. К счастью, во время ДТП никто не пострадал.

Гаишники потребовали от водителя пройти тест на алкогольное опьянение, но тот отказался. Права у него оказались просроченными.

Машину отправили на штрафстоянку. А водителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Закон гласит, что мужчине грозит срок от 10 до 15 суток либо штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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