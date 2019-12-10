В Воронеже детсад закрыли из-за стройки

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-10T13:12:15+03:00

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В Ленинском районе детский сад № 73 (улица Ульяновская, 31) закрыли. Пока непонятно, на сколько.

Родителей огорошили этой новостью после проверки Роспотребнадзора. Дело в том, что к детсаду делают пристройку, но его на это время решили не закрывать, а оградить место работ. Угрозы безопасности детей санитарные врачи не нашли. Претензии у них возникли по поводу уменьшения территории для прогулок детей. В итоге с 9 декабря детсад не работает.

- Время открытия дошкольного учреждения пока не определили, решение по этому поводу примет суд, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Пока детсад не работает, часть малышей родители оставили дома. 65 мальчиков и девочек, которых днем не с кем оставить, отправили в другие дошкольные учреждения: №№ 9, 20, 35, 49, 80, 86, 98, 100, 143 и 178. Большинство из них расположены в Ленинском районе.

В суде руководители детсада попробуют убедить, что для малышей возможно составить такое расписание, что недостатка в площади для прогулок не будет. Если этого сделать не удастся, видимо, придется смириться с закрытием дошкольного учреждения до конца строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU