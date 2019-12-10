2019-12-10T13:03:22+03:00
Общество

В Воронеже планируют создать свой МКАД

Среднее время поездки тогда в утренний час-пик на авто составит 31 минуту
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже может появиться транспортное кольцо - аналог МКАД. О таких планах заявила руководитель главного архитектора города Людмила Подшивалова на еженедельном рабочем совещании мэра Воронежа Вадима Кстенина в понедельник, 9 декабря. Главной темой обсуждения на этот раз стала подготовка проекта Генерального плана городского округа на 2021-2041 годы.

В кольцо войдет западный обход Воронежа - ул. Антонова-Овсеенко, два новых мостовых перехода, магистральную улицу непрерывного движения вдоль основного хода Юго-Восточной железной дороги.

Также планируется сформировать полукольцевое направление в обход центра по улицам Чапаева, Летчика Колесниченко, Космонавтов, Машиностроителей, Лидии Рябцевой с выходом на Бурденко.

Кроме того, в Воронеже появятся два дублера Московского проспекта, один из которых пройдет по улицам 60-й Армии и Солнечной с выходом на улицу Антонова-Овсеенко и проспект Труда, а другой - по улицам Загоровского, Шишкова и Карпинского до проспекта Труда с организацией одностороннего движения по улицам Шишкова и Карпинского.

- Если это реализовать, то доля перегруженных участков магистральных дорог составит менее 4%.Среднее время поездки в утренний час-пик на автомобиле составит 31 минуту при средней скорости - 32 км/час - отметила Людмила Подшивалова.

Напомним, на планерке была затронута также и тема воронежского метро. Новая сеть будет частично дублировать трамвайные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: воронежца задержали за комментарий к посту с угрозами московскому судье
В Воронежской области нашли три стихийных свалки
В Воронеже «Тойота» протаранила киоск быстрого питания
В Воронеже детсад закрыли из-за стройки
В аварии с микроавтобусом под Воронежем погибли 5 человек и двое ранены
По факту аварии под Воронежем, где погиб 16-летний подросток, завели уголовное дело
В Воронежской области гость избил хозяина до смерти
В Воронеже на переходе сбили бабушку с девочкой
Воронежские санатории вошли в десятку мест, которые выбирают для новогоднего отдыха
В Воронеже пройдет митинг против застройки яблоневого сада
13 декабря воронежцы встретятся с Дедом Морозом из Великого Устюга
Лидерами года в Воронеже стали директор Wizart Animation Владимир Николаев и гимнастка Ангелина Мельникова
Житель Воронежской области заплатит пять тысяч за избиение жены ногами