В Воронеже планируют создать свой МКАД

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-10T13:03:22+03:00

Среднее время поездки тогда в утренний час-пик на авто составит 31 минуту

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В Воронеже может появиться транспортное кольцо - аналог МКАД. О таких планах заявила руководитель главного архитектора города Людмила Подшивалова на еженедельном рабочем совещании мэра Воронежа Вадима Кстенина в понедельник, 9 декабря. Главной темой обсуждения на этот раз стала подготовка проекта Генерального плана городского округа на 2021-2041 годы.

В кольцо войдет западный обход Воронежа - ул. Антонова-Овсеенко, два новых мостовых перехода, магистральную улицу непрерывного движения вдоль основного хода Юго-Восточной железной дороги.

Также планируется сформировать полукольцевое направление в обход центра по улицам Чапаева, Летчика Колесниченко, Космонавтов, Машиностроителей, Лидии Рябцевой с выходом на Бурденко.

Кроме того, в Воронеже появятся два дублера Московского проспекта, один из которых пройдет по улицам 60-й Армии и Солнечной с выходом на улицу Антонова-Овсеенко и проспект Труда, а другой - по улицам Загоровского, Шишкова и Карпинского до проспекта Труда с организацией одностороннего движения по улицам Шишкова и Карпинского.

- Если это реализовать, то доля перегруженных участков магистральных дорог составит менее 4%.Среднее время поездки в утренний час-пик на автомобиле составит 31 минуту при средней скорости - 32 км/час - отметила Людмила Подшивалова.

Напомним, на планерке была затронута также и тема воронежского метро. Новая сеть будет частично дублировать трамвайные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU