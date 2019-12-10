2019-12-10T12:44:21+03:00
Происшествия

В аварии с микроавтобусом под Воронежем погибли 5 человек и двое ранены

ДТП произошло в Борисоглебском районе
Ярослав ИВАНОВ
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10 декабря страшная авария произошла в Борисоглебском районе.

Около 11.30 на 622-м километре дороги "Москва-Астрахань" микроавтобус "Пежо Боксер", следовавший со стороны Волгограда в направлении Москвы, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес". После этого его отбросило на ВАЗ-2110, который также двигался в сторону Москвы.

- В результате аварии погибли пять человек - водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель "десятки", 53 летний житель Волгограда, получили ранения, их отправили в Борисоглебскую райбольницу. Среди пострадавших детей нет, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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