2019-12-10T11:57:16+03:00
Происшествия

По факту аварии под Воронежем, где погиб 16-летний подросток, завели уголовное дело

Ярослав ИВАНОВ
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Следователи возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств по аварии, случившейся 8 декабря в Эртильском районе.

Напомним, около 5.30 на 7-м километре дороги «Эртиль-Битюг-Матреновка» 18-летний водитель автомобиля Datsun On-Do не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. В аварии погиб 16-летний парень. Водитель и 18-летний пассажир попали с травмами в больницу.

- В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Допрошен водитель автомобиля, назначены автотехническая, трасологическая и другие судебные экспертизы. Автомобиль изъят и приобщен к материалам уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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