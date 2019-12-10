По факту аварии под Воронежем, где погиб 16-летний подросток, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-10T11:57:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств по аварии, случившейся 8 декабря в Эртильском районе.

Напомним, около 5.30 на 7-м километре дороги «Эртиль-Битюг-Матреновка» 18-летний водитель автомобиля Datsun On-Do не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. В аварии погиб 16-летний парень. Водитель и 18-летний пассажир попали с травмами в больницу.

- В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Допрошен водитель автомобиля, назначены автотехническая, трасологическая и другие судебные экспертизы. Автомобиль изъят и приобщен к материалам уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU