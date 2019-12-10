2019-12-10T11:30:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области гость избил хозяина до смерти

Сначала выпивали вместе, а потом подрались
Ярослав ИВАНОВ
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В конце ноября в реанимации умер 53-летний житель села Тресоруково Лискинского района. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями за две недели до этого, привезли из собственного дома, где его в бессознательном состоянии обнаружили соседи.

Как выяснили оперативники, 15 ноября 53-летний мужчина выпивал с 32-летним гостем. Через некоторое время между собутыльниками «пробежала черная кошка». В итоге гость избил хозяина ногами по голове и убежал. Несмотря на лечение, потерпевший умер в больнице, не приходя в сознание.

32-летнего подозреваемого задержали, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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