Воронежские санатории вошли в десятку мест, которые выбирают для новогоднего отдыха

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-10T10:38:06+03:00

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Воронежская область вошла в топ-10 по стране для оздоровительного отдыха на Новый год-2020. Наши санатории заняли девятую строчку рейтинга, составленного сервисом бронирования путевок Санатории России.рф по результатам анализа броней путевок с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

В десятку самых популярных направлений вошли Московская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Татарстан, Тюменская область, Чувашия, Марий Эл, Самарская область.

По данным аналитиков, жители России бронируют новогодний отдых в санаториях в основном на 3 дня (с 30 декабря по 2 января) или на 5 дней (с 3 по 8 января 2020 года).

На новогоднее проживание, питание и лечение в воронежских санаториях уйдет в среднем 2915 рублей в день. Для сравнения, в Подмосковье - 3020 рублей, в Крыму - 3090 рублей, в Кисловодске - 3215 рублей, в Сочи - 3480 рублей в день. Дешевле всего новогодний санаторно-курортный отдых обойдется в Марий Эл (1790 рублей в день).

ИСТОЧНИК KP.RU