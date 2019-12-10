2019-12-10T10:38:06+03:00
Общество

Воронежские санатории вошли в десятку мест, которые выбирают для новогоднего отдыха

Наш город занял 9-ю строчку в рейтинге праздничного курортного времяпрепровождения
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежская область вошла в топ-10 по стране для оздоровительного отдыха на Новый год-2020. Наши санатории заняли девятую строчку рейтинга, составленного сервисом бронирования путевок Санатории России.рф по результатам анализа броней путевок с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

В десятку самых популярных направлений вошли Московская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Татарстан, Тюменская область, Чувашия, Марий Эл, Самарская область.

По данным аналитиков, жители России бронируют новогодний отдых в санаториях в основном на 3 дня (с 30 декабря по 2 января) или на 5 дней (с 3 по 8 января 2020 года).

На новогоднее проживание, питание и лечение в воронежских санаториях уйдет в среднем 2915 рублей в день. Для сравнения, в Подмосковье - 3020 рублей, в Крыму - 3090 рублей, в Кисловодске - 3215 рублей, в Сочи - 3480 рублей в день. Дешевле всего новогодний санаторно-курортный отдых обойдется в Марий Эл (1790 рублей в день).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на переходе сбили бабушку с девочкой
В Воронеже пройдет митинг против застройки яблоневого сада
В Новоронеже угонщиков остановила клумба
13 декабря воронежцы встретятся с Дедом Морозом из Великого Устюга
Лидерами года в Воронеже стали директор Wizart Animation Владимир Николаев и гимнастка Ангелина Мельникова
Житель Воронежской области заплатит пять тысяч за избиение жены ногами
Большинство воронежцев высказались за смертную казнь
В Воронеже следователя отстранили от дел и оштрафовали за то, что он обыскал адвоката
Воронежское метро пустят по трамвайным маршрутам
В Воронеже возбудили уголовное дело против отчима, лупившего ремнем мальчиков 6 и 11 лет
В Воронежской области поймали двух охотников за бесплатной новогодней сосной
В Воронеже мошенник «развел» и продавца, и покупателя 40 тонн щебня
В Воронежской области руководителей двух УК оштрафовали за долг по электричеству
В Воронежской области 13 чиновников скрывали свои доходы от государства
Одна из старейших школ Воронежа отметила свое 85-летие
В 2020 году на развитие информатизации здравоохранения Воронежской области направят более 1 млрд рублей
Воронежцы хотят, чтобы памятник Семену Сабурову установили на Адмиралтейской набережной
В Воронеже пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Воронежское и Никольское сельские поселения планируют объединить
В Воронежской области задержали путешественника с рюкзаком героина
И.о. главного тренера воронежского «Бурана» за удар игрока планшетом дисквалифицировали на четыре матча
В воронежской школе отменили занятия из-за холодных батарей
На сносе Воронежской атомной станции теплоснабжений сэкономили 720 млн рублей
Средний размер взятки в Воронежской области вырос до 182 тысяч рублей
В Воронеже брат жены избил ее супруга за постоянное пьянство
В Нововоронеже за пять минут нашли угнанный автомобиль