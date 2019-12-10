В Воронеже пройдет митинг против застройки яблоневого сада

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-10T10:07:25+03:00

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15 декабря воронежцев зовут на митинг в защиту многострадального яблоневого сада в Северном районе. Активисты хотят привлечь внимание жителей города к планам по уничтожению зеленой зоны, выразить протест против проекта и предложить общественности и представителям власти иные варианты развития территории сада.

- Жители Воронежа на протяжении четырех лет многократно высказывались против планов по уничтожению яблоневого сада и его застройке. Несколько лет назад получилось отстоять деревья, но все равно было принято решение уничтожить сад, - отмечают активисты. - В ноябре 2019 года были утверждены результаты слушаний по застройке северной части сада, а также заключен контракт на создание проекта по застройке центральной и южной частей жилыми домами. Уже имеющиеся жилые комплексы вокруг сада не обеспечены в должной мере соцобъектами. Создание еще одного сплошного поля многоэтажек на 30 000 человек не только ухудшит экологию района, но и поставит крест на планах по нормализации транспортного потока на Московском проспекте, улице Шишкова и всего города. Администрация хочет строить дорогу с Шишкова на Тимирязева через поля и лес, мотивируя это борьбой с загруженностью улицы Шишкова. Но ведь основная причина пробок – перенаселенность района и неграмотное проектирование. Мы за парк, а не за новые многоэтажки.

Митинг пройдет с 12.00 до 14.00 на территории сада за рынком «Воронежский». Митинг согласован с администрацией города.

ИСТОЧНИК KP.RU