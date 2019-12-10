2019-12-10T09:49:41+03:00
Происшествия

В Новоронеже угонщиков остановила клумба

Двое парней подшофе не справились с управлением
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 декабря в Нововоронеже поймали угонщиков.

Вечером 40-летний мужчина сообщил в полицию, как услышал звук работающего двигателя, а выглянув в окно, увидел удаляющийся свой ВАЗ-2106.

Сотрудники Росгвардии разыскали угнанный автомобиль в течение пяти минут. «Шестерка» торчала из клумбы в одном из дворов города. Угонщиков обнаружили в подъезде.

23-летний и 20-летний парни, ранее судимые, решили покататься по городу, угнали машину, открыв замок перочинным ножом и соединив провода запустили двигатель. Но быстро въехали в клумбу, поскольку были пьяные. Тогда они просто бросили автомобиль и скрылись в подъезде, где их и задержали росгвардейцы.

За угон парням грозит срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на переходе сбили бабушку с девочкой
Воронежские санатории вошли в десятку мест, которые выбирают для новогоднего отдыха
В Воронеже пройдет митинг против застройки яблоневого сада
13 декабря воронежцы встретятся с Дедом Морозом из Великого Устюга
Лидерами года в Воронеже стали директор Wizart Animation Владимир Николаев и гимнастка Ангелина Мельникова
Житель Воронежской области заплатит пять тысяч за избиение жены ногами
Большинство воронежцев высказались за смертную казнь
В Воронеже следователя отстранили от дел и оштрафовали за то, что он обыскал адвоката
Воронежское метро пустят по трамвайным маршрутам
В Воронеже возбудили уголовное дело против отчима, лупившего ремнем мальчиков 6 и 11 лет
В Воронежской области поймали двух охотников за бесплатной новогодней сосной
В Воронеже мошенник «развел» и продавца, и покупателя 40 тонн щебня
В Воронежской области руководителей двух УК оштрафовали за долг по электричеству
В Воронежской области 13 чиновников скрывали свои доходы от государства
Одна из старейших школ Воронежа отметила свое 85-летие
В 2020 году на развитие информатизации здравоохранения Воронежской области направят более 1 млрд рублей
Воронежцы хотят, чтобы памятник Семену Сабурову установили на Адмиралтейской набережной
В Воронеже пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Воронежское и Никольское сельские поселения планируют объединить
В Воронежской области задержали путешественника с рюкзаком героина
И.о. главного тренера воронежского «Бурана» за удар игрока планшетом дисквалифицировали на четыре матча
В воронежской школе отменили занятия из-за холодных батарей
На сносе Воронежской атомной станции теплоснабжений сэкономили 720 млн рублей
Средний размер взятки в Воронежской области вырос до 182 тысяч рублей
В Воронеже брат жены избил ее супруга за постоянное пьянство
В Нововоронеже за пять минут нашли угнанный автомобиль