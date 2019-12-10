В Новоронеже угонщиков остановила клумба

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-10T09:49:41+03:00

Двое парней подшофе не справились с управлением

Изменить размер текста: A A

8 декабря в Нововоронеже поймали угонщиков.

Вечером 40-летний мужчина сообщил в полицию, как услышал звук работающего двигателя, а выглянув в окно, увидел удаляющийся свой ВАЗ-2106.

Сотрудники Росгвардии разыскали угнанный автомобиль в течение пяти минут. «Шестерка» торчала из клумбы в одном из дворов города. Угонщиков обнаружили в подъезде.

23-летний и 20-летний парни, ранее судимые, решили покататься по городу, угнали машину, открыв замок перочинным ножом и соединив провода запустили двигатель. Но быстро въехали в клумбу, поскольку были пьяные. Тогда они просто бросили автомобиль и скрылись в подъезде, где их и задержали росгвардейцы.

За угон парням грозит срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU