2019-12-10T09:02:23+03:00
Звезды

13 декабря воронежцы встретятся с Дедом Морозом из Великого Устюга

Праздник пройдет в одном из торговых центров
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

13 декабря Дед Мороз из Великого Устюга встретится на городском празднике с воронежцами. Главный новогодний волшебник приедет в столицу Черноземья уже в четвертый раз. По традиции Дед Мороз приедет на два дня и кроме общегородского праздника посетит детей из многодетных и малообеспеченных семей. Встретиться с главным символом Нового года горожане смогут 13 декабря в 15.00 в ТРК «Арена» (б.Победы, 23б).

Воронеж станет шестнадцатым городом в путешествии Всероссийского Деда Мороза по стране, во время него волшебник посетит 28 городов. Он уже привез праздник в Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, скоро будет в Краснодаре. А после Воронежа дедушка отправится в Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на переходе сбили бабушку с девочкой
Воронежские санатории вошли в десятку мест, которые выбирают для новогоднего отдыха
В Воронеже пройдет митинг против застройки яблоневого сада
В Новоронеже угонщиков остановила клумба
Лидерами года в Воронеже стали директор Wizart Animation Владимир Николаев и гимнастка Ангелина Мельникова
Житель Воронежской области заплатит пять тысяч за избиение жены ногами
Большинство воронежцев высказались за смертную казнь
В Воронеже следователя отстранили от дел и оштрафовали за то, что он обыскал адвоката
Воронежское метро пустят по трамвайным маршрутам
В Воронеже возбудили уголовное дело против отчима, лупившего ремнем мальчиков 6 и 11 лет
В Воронежской области поймали двух охотников за бесплатной новогодней сосной
В Воронеже мошенник «развел» и продавца, и покупателя 40 тонн щебня
В Воронежской области руководителей двух УК оштрафовали за долг по электричеству
В Воронежской области 13 чиновников скрывали свои доходы от государства
Одна из старейших школ Воронежа отметила свое 85-летие
В 2020 году на развитие информатизации здравоохранения Воронежской области направят более 1 млрд рублей
Воронежцы хотят, чтобы памятник Семену Сабурову установили на Адмиралтейской набережной
В Воронеже пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Воронежское и Никольское сельские поселения планируют объединить
В Воронежской области задержали путешественника с рюкзаком героина
И.о. главного тренера воронежского «Бурана» за удар игрока планшетом дисквалифицировали на четыре матча
В воронежской школе отменили занятия из-за холодных батарей
На сносе Воронежской атомной станции теплоснабжений сэкономили 720 млн рублей
Средний размер взятки в Воронежской области вырос до 182 тысяч рублей
В Воронеже брат жены избил ее супруга за постоянное пьянство
В Нововоронеже за пять минут нашли угнанный автомобиль