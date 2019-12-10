13 декабря воронежцы встретятся с Дедом Морозом из Великого Устюга

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-10T09:02:23+03:00

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13 декабря Дед Мороз из Великого Устюга встретится на городском празднике с воронежцами. Главный новогодний волшебник приедет в столицу Черноземья уже в четвертый раз. По традиции Дед Мороз приедет на два дня и кроме общегородского праздника посетит детей из многодетных и малообеспеченных семей. Встретиться с главным символом Нового года горожане смогут 13 декабря в 15.00 в ТРК «Арена» (б.Победы, 23б).

Воронеж станет шестнадцатым городом в путешествии Всероссийского Деда Мороза по стране, во время него волшебник посетит 28 городов. Он уже привез праздник в Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, скоро будет в Краснодаре. А после Воронежа дедушка отправится в Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU